Они возвращаются: Кирилл Дмитриев о возобновлении работ западных компаний в России

Сейчас можно наблюдать все больше случаев регистрации зарубежных товарных знаков

Иностранные компании начинают подумывать о возвращении в Россию. Их представители уже активно, хотя и «не особо публично», начали переговоры по возобновлению своей работы на нашей территории. Такое заявление сделал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Я думаю, что прогноз сохраняется, и мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идет», — передает ТАСС слова Дмитриева.

Спецпредставитель президента также отметил, что сейчас можно наблюдать все больше случаев регистрации зарубежных товарных знаков. Дмитриев поделился, что ситуации на мировой арене заставляют бизнес чрезмерно реагировать. Из-за этого некоторые организации подтвердили свой интерес в возвращении на российский рынок.

Глава РФПИ спрогнозировал первый случай возобновления деятельности западной компании на территории РФ. По словам спецпредставителя, это может случиться уже во втором квартале этого года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД России Сегрей Лавров высказался по поводу возвращения американских компаний в РФ.