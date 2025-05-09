Бузова намекнула на новые отношения

Певица Ольга Бузова вновь интригует фанатов. В своих социальных сетях артистка поделилась фотографией букета белых роз. К цветам прилагалась записка, в которой сказано, что избранник Бузовой думает о ней от посадки до полета.

«Любовь — это когда он отправляет тебе твои любимые белые розы на другой конец земного шара», — прокомментировала звезда, которая на данный момент находится на отдыхе на Кубе.

Подписчики певицы во мнениях разделились. Одни растроганы милым жестом ее секретного возлюбленного. Вторые просят Ольгу «не наступать на те же грабли в очередной раз». Последние требуют раскрыть тайну личности нового избранника артистки.

Опасения за Бузову не беспочвенные, так как ее романы еще хорошо не заканчивались. За плечами звезды уже один развод — с футболистом Дмитрием Тарасовым. Затем Ольга долго встречалась с певцом Давой, который не так давно женился на певице Мари Краймбрери и уже ждет первенца.

Ранее 5-tv.ru рассказал о намерениях Бузовой сделать свои хиты «вечными».