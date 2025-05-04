«Если нужно объяснять, то не нужно объяснять»: Бузова намерена сделать свои хиты «вечными»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 1 400 0

Бузова намерена сделать свои хиты вечными

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

По словам певицы, многие ее фразы из песен уже стали крылатыми.

Певица Ольга Бузова надеется, что ее песни будут вечными. Об этом она заявила 5-tv.ru на съемках клипа с группой «Дискотека Авария» на их совместную песню «Страна Аления».

По словам исполнительницы, она не ожидала, что ей когда-нибудь представится возможность создать общий проект с таким легендарным музыкальным коллективом. Потому что под их треки танцуют как дети, так и пенсионеры. А тексты максимально понятны для простого человека.

Оказалось, что коллаборация была организована по предложению солистов знаменитой группы Алексея Серова и Алексея Рыжова.

«Их песни вечные. Как, надеюсь, будут в будущем и мои. И мы залегендарили так залегендарили. Вы представьте себе, „Дискотека Авария“ и Ольга Бузова», — сказала она.

По словам артистки, многие ее фразы становятся крылатыми, которые она потом использует в своем творчестве. Как, например, «Кайфуйте, жизнь одна» или «Если нужно объяснять, то не нужно объяснять». К слову, последняя прозвучала в новой песне «Страна Аления».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова решила покинуть Россию.

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