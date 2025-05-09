Си Цзиньпин заявил о необходимости устранения первопричин украинского конфликта

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 54 0

Китай уверен, что урегулирование может быть достигнуто посредством диалога.

Си Цзиньпин заявил о необходимости устранения первопричин украинского конфликта

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Необходимо разобраться с первопричинами украинского конфликта и найти комплексное решение для его урегулирования. Об этом 8 мая заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве.

«Необходимо уделять внимание разумной обеспокоенности всех стран, устранить коренные причины кризиса», — приводит пресс-служба МИД Китая слова Си Цзиньпина.

Он также подчеркнул, что Китай выступает за всеобъемлющее решение вопросов глобальной безопасности и выражает надежду на то, что мирное урегулирование может быть достигнуто посредством диалога.

Владимир Путин, президент Российской Федерации, 8 мая заявил, что отношения между Россией и Китаем не зависят от текущей мировой ситуации и являются самодостаточными. В ходе встречи с Си Цзиньпином, лидером Китайской Народной Республики, были детально обсуждены экономические аспекты сотрудничества, а также вопросы политики и безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин был доволен встречей с китайским лидером. По словам главы государства, день прошел хорошо и насыщенно.

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