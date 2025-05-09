Вучич: я дал слово Путину быть 9 мая в Москве, и я его сдержал

Президент Сербии Александр Вучич сдержал данное слово российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на 9 мая. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Вы знаете, я дал слово президенту Путину, что я буду здесь. Сегодня я выполнил, что я сказал», — сообщил Вучич.

Он отметил, что ждет разговора с президентом России о развитии двусторонних отношений. Помимо этого, Вучич отметил, что у обоих стран есть важная задача — сохранить память о Великой Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, Вучич поблагодарил Россию за теплый прием и гостеприимство.

До этого сербский лидер говорил, что на него оказывается серьезное давление из-за его решения поехать в Россию на День Победы. Например, Еврокомиссия предупреждала его о серьезных последствиях. Несмотря на это, он не отказался от визита и прибыл в Москву. Вучич подчеркнул, что сербы гордятся своим участием в победе над нацизмом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Вучич обменялся рукопожатием с премьер-министром Словакии Роберту Фицо в Москве.