«Отдать дань уважения героям»: американский журналист о значимости Парада Победы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 433 0

Американский журналист Максимус Крейн подчеркнул значимость Парада Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он уверен: все, что Запад говорит о сегодняшней дате — пропагандистский мусор.

Лучший способ отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны — приехать на празднование 80-летия Великой Победы. Об этом корреспонденту «Известий» заявил американский журналист Максимус Тофуриус Крейн.

«Сегодня День Победы. Мы празднуем разгром нацистской Германии. И это важно для меня из-за моего происхождения. Моя семья родом из России. Я — первый член моей семьи, кто вернулся домой в Россию более чем за 100 лет», — рассказал он.

Журналист отметил, что ему нет дела до позиции Запада касательно Парада Победы.

«Меня больше не волнует, что они говорят. Это просто пропагандистский мусор», — заключил Максимум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидеры иностранных государств прибыли в Москву перед Парадом Победы. Кортежи подъехали к первому корпусу Кремля, их встретил караул и оркестр. На пиджаках прибывших гостей приколота георгиевская лента. Всего в 2025 году ожидается прибытие глав почти 30 государств.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Последний панфиловец: ветеран ВОВ Владимир Бурцев посетил Парад Победы
11:36
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы
11:23
Расчеты стран СНГ прошли по Красной площади на Параде Победы
11:15
Путин: Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма
11:14
Военные Китая и других дружественных армий прошли по Красной площади
11:12
На Парад Победы на Красную площадь прибыли Кустурица, Сигал и Машков

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
«За вами ваше поколение»: Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться
80 лет Великой Победы: прямая трансляция Парада на Красной площади
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу