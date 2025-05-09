«Будет» — Рябков анонсировал новые консультации России и США по работе посольств

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Рябков анонсировал новые консультации России и США по работе дипмиссий

Рябков заявил о новой встрече России и США по восстановлению работы посольств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Замглавы МИД РФ отметил, что есть большой прогресс.

Новая встреча России и США по восстановлению работы посольств находится на стадии планирования. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что прогресс в этом деле уже есть. Однако даты неизвестны.

«Да, это будет. Пока дат нет, но есть понимание, что контакт необходим. Это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать», — сказал он журналистам.

До этого состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретарь США Марко Рубио.

В ходе этого Лавров подтвердил, что Москва готова продолжать совместную работу с США. Цель сотрудничества — устранить первопричины конфликта на Украине. Рубио, в свою очередь, сообщил российскому коллеге о том, что вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом он провел в Париже встречу с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены. Сотрудничество может принести много пользы странам.

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