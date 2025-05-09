Белоусов заявил о самоотверженной борьбе военных РФ с неонацистами в ходе СВО

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Глава Минобороны страны поздравил военных.

Белоусов заявил о самоотверженной борьбе военных РФ с неонацистами в ходе СВО

Фото: © РИА Новости/Белоусов

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Российские бойцы в ходе спецоперации самоотверженно борются с нацизмом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Его слова приведены в Telegram-канале возглавляемого им ведомства.

Так, министр обороны отметил, что сегодня защитники Отечества продолжают традиции поколения победителей. И они с честью выполняют свой долг.

«Самоотверженно борются с неонацистами, образцово решают поставленные задачи, обеспечивают суверенитет и безопасность Российской Федерации», — указал Белоусов. 

Он отметил, что великий подвиг наших предков — одна из самых ярких страниц мировой истории. Нынешнее поколение всегда будет преклоняться перед стойкостью тех, кто защищал Родину.

Кроме того, глава Минобороны поздравил военных и их родных с праздником, пожелал им крепкого здоровья, счастья и успехов.

Он также поручил произвести 9 Мая праздничные салюты с привлечением ВС РФ в Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ветеран ВОВ Владимир Бурцев посетил Парад Победы.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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