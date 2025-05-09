Поляк глубоко чтит героев Великой Отечественной войны и убежден, что его страна многим обязана Советскому Союзу.

В Варшаве полицейские задержали поляка за то, что он принес к мемориалу Советских войск флаг СССР. При этом на провокационный перфоманс украинских активистов правоохранители не обратили никакого внимания. Кадры инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.

Задержанного мужчину зовут Аркадиуш Демонецкий. Он глубоко чтит героев Великой Отечественной войны, потому что убежден, что Польша многим обязана Советскому Союзу.

«Я достал знамя Победы — знамя Советского Союза, страны, которая освободила Польшу от гитлеризма. Я начал им махать, и меня, конечно же, начали перекрикивать», — рассказал поляк.

Он добавил, что 1 мая случались полицейские провокации — правоохранители пытались забрать флаг. Именно это сподвигло Демонецкого на то, чтобы напомнить согражданам историческую правду. Энтузиазм разделили не все — мужчину начали перебивать и издеваться над ним.

«Какая-то безумная женщина начала вырывать у меня флаг. Тогда я начал махать концом этого флага, чтобы отогнать ее от себя, чтобы она отпустила», — добавил поляк.

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