«Достал знамя Победы»: в Варшаве мужчину задержали из-за флага СССР

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 37 0

Мужчину задержали в Варшаве из-за флага Советского Союза

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Поляк глубоко чтит героев Великой Отечественной войны и убежден, что его страна многим обязана Советскому Союзу.

В Варшаве полицейские задержали поляка за то, что он принес к мемориалу Советских войск флаг СССР. При этом на провокационный перфоманс украинских активистов правоохранители не обратили никакого внимания. Кадры инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.

Задержанного мужчину зовут Аркадиуш Демонецкий. Он глубоко чтит героев Великой Отечественной войны, потому что убежден, что Польша многим обязана Советскому Союзу.

«Я достал знамя Победы — знамя Советского Союза, страны, которая освободила Польшу от гитлеризма. Я начал им махать, и меня, конечно же, начали перекрикивать», — рассказал поляк.

Он добавил, что 1 мая случались полицейские провокации — правоохранители пытались забрать флаг. Именно это сподвигло Демонецкого на то, чтобы напомнить согражданам историческую правду. Энтузиазм разделили не все — мужчину начали перебивать и издеваться над ним.

«Какая-то безумная женщина начала вырывать у меня флаг. Тогда я начал махать концом этого флага, чтобы отогнать ее от себя, чтобы она отпустила», — добавил поляк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Киеве задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы к Вечному огню.

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