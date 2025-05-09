Передали теплые слова: Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы

Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

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Однако американский посол в Москве Линн Трейси на Парад не пришла. Несмотря на направленное ей приглашение.

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обменялись взаимными поздравлениям в честь Дня Победы. Об этом в эфире Первого канала сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», — сказал Ушаков.

По словам помощника президента, главы государств передали друг другу теплые слова взаимных поздравлений по поводу Победы над нацизмом.

Ушаков также подтвердил, что приглашение на Красную площадь было направлено послу США в Москве Линн Трейси. Однако представитель американского правительства на трибунах не присутствовала. Вместо нее Парад Победы посетили ветераны Второй мировой войны из США. Кроме них, на шествии находились и ветераны из Монголии, Израиля и Армении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вопиющих случаях неуважения к мемориалам подвигов советских солдат в зарубежных странах. Таким образом европейские власти пытались помещать гражданам отметить праздник Победы.

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