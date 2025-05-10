Песков: Киев делает все, что избежать переговоров с РФ

Киев предпринимает все возможные меры, чтобы не вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Об этом 10 мая сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент РФ Владимир Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами. Но они не готовы к немедленным переговорам», — заявил Песков в интервью телеканалу ABC News.

Пресс-секретарь президента также отметил, что для достижения перемирия необходимо, чтобы страны, поддерживающие Украину, остановили поставки оружия. В противном случае это может дать Киеву преимущество.

«Украина продолжит свою тотальную мобилизацию, перебрасывая новые войска на передовую. Украина использует этот период для подготовки новых военнослужащих и для того, чтобы дать отдых уже имеющимся», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации также отметил, что Россия рассчитывает на содействие Соединенных Штатов Америки и их лидера Дональда Трампа в достижении взаимопонимания с киевскими властями и проявлении ими большей гибкости и политической дальновидности.

Кроме того, Песков отметил, что отношениями между главами России и США находятся на высоком уровне, подчеркнув, что Владимир Путин считает Дональда Трампа человеком, обладающим мудростью и смелостью.

Дмитрий Песков 9 мая заявил, что детальное обсуждение тридцатидневного перемирия между Россией и Украиной требует учета всех аспектов. Также он подчеркнул, что Россия поддерживает усилия обеих сторон по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ.