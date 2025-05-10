Европейские лидеры прибыли в Киев для участия в саммите

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Политики собираются обсудить вопрос поддержки Украины.

Европейские лидеры прибыли в Киев для участия в саммите

Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

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Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и новый канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в Киев на спецпоезде для участия в саммите. Соответствующие кадры опубликовал немецкий журналист Вульф Шмизе на своей странице в социальной сети X.

«После ночи, проведенной в специальном поезде, прибыли в Киев», — написал он.

Шмизе отметил, что в столицу Украины также прибыл и премьер-министр Польши Дональд Туск, но на другом поезде. На перроне европейских лидеров встретили украинские чиновники, а также журналисты.

Политики прибыли в Киев для участия в так называемом саммите «коалиции желающих», где будет обсуждаться поддержка Украины странами Европы. Также сообщается, что в ходе встречи они будут обсуждать возможность 30-дневного перемирие между Москвой и Киевом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что государственный секретарь США Марко Рубио призвал Европу посодействовать урегулированию конфликта на Украине.

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