Это реинкарнация? Стас Костюшкин показал фото своего дедушки-ветерана

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Стас Костюшкин невероятно похож на своего деда-ветерана

«Реинкарнация?» — Стас Костюшкин показал фото своего дедушки-ветерана

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Поклонники артиста обнаружили поразительное сходство во внешности между родственниками.

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в День Победы показал фотографию своего дедушки, с которым у него есть поразительное сходство.

В своем Telegram-канале певец поздравил подписчиков с 9 Мая и опубликовал снимок своего родственника — ветерана Великой Отечественной войны Иосифа Шульмана.

Дедушка Стаса Костюшкина. Фото: Telegram/Стас Костюшкин | TEAM/kostyushkin_team

«Прошел всю войну как журналист или, как сейчас принято говорить, военкор. В детстве мне были очень интересны его рассказы, но только с возрастом и особенно сегодня я в полной мере осознаю, что такое героизм», — написал он.

Для поклонников внешняя схожесть артиста с его родственником показалась невероятной, настолько, что больше напоминает реинкарнацию.

«Поздравляю вас с Великой Победой! Очень похожи на своего дедушку!»;

«Правильно говорят: гены не водица»;

«Одно лицо. Обычно говорят: реинкарнация», — восхищаются фанаты.

Не только Костюшкин, но и многие другие артисты делились в этот день фотографиями своих родных, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны. Например, певица Алсу выложила трогательное видео, в котором рассказала о своей бабушке Мине Соколовой и дедушке Исхаке Салахове.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова поздравила россиян с Днем Победы.

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