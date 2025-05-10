«Я встретила войну в Сталинграде»: Пахмутова записала трогательное послание

Александра Пахмутова поздравила россиян с Днем Победы
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Астафьев; Telegram/Александра Пахмутова/AleksandraPahmutova; 5-tv.ru
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Народная артистка СССР сделала молодому поколению важное напутствие.
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова поздравила россиян с Днем Победы. Трогательный видеоролик она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Великая Отечественная война — действительно Великая война. То, что сделал наш народ и наша великая армия — несомненно, лучшая армия в мире, я никогда это не забуду», — сказала она.
Пахмутова родилась 9 ноября в 1929 году в Сталинграде (ныне Волгоград. — Прим. ред.). Великая Отечественная война начиналась, когда артистке было 12 лет. А сейчас ей уже 95 лет!
«Это было, конечно, и страшно, но была уверенность, что мы победим. Так это и произошло», — ответила Пахмутова.
Композитор отметила мужество и героизм тех, кто бился до самого конца за свободу Родины. И призвала помнить тот подвиг, который совершил советский народ. Она выразила надежду, что молодое поколение никогда не забудет павших за мир над нашими головами солдат, и успеют поговорить лично с ветеранами, чтобы из первых уст узнать о войне и передавать это знание дальше.
«Хочу поздравить с этим великим праздником — Днем Победы», — подчеркнула Пахмутова.
Народная артистка СССР отметила, что для нее было счастьем в свое время вживую увидеть героев. И пожелала, чтобы больше не было никаких войн, а люди жили только в мире и согласии.
Мелодии Александры Пахмутовой стали символом патриотизма и военной доблести. К 80-летию Великой Победы она подготовила новую композицию «Спасибо, жизнь» и представила ее на Концерте Победы в «Зарядье».
Ранее 5-tv.ru сообщил, как народный артист России Сергей Гармаш отметил День Победы.
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