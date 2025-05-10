«Мы безумно скучаем»: Алсу почтила память бабушки-ветерана

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Алсу почтила память своей бабушки, прошедшей Великую Отечественную войну

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; Instagram*/alsou_a; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Певица опубликовала в честь Дня Победы редкие семейные кадры.

Заслуженная артистка РФ Алсу почтила память своей бабушки Мины Соколовой, которая прошла Великую Отечественную войну. Трогательным семейным видео певица поделилась в личном блоге.

«Какое счастье для моих девочек, что они застали при жизни нашу Бабулю Мину, нашего героя! Сколько же в ней было жизни, радости, силы и оптимизма, несмотря на все ужасы войны, потери и трагедии, которые ей пришлось пережить. Ее с нами нет уже девять лет», — написала певица.

Мины Соколовой не стало в 2016 году, спустя несколько дней после своего 90-летия. Каждый год она всегда трепетно ждала 9 Мая и внимательно смотрела Парад Победы. Иногда рассказывала истории о том времени и вспоминала все со слезами на глазах. При жизни Мина успела увидеть своих правнучек. Алсу также опубликовала редкие семейные кадры, как ее дочери проводят беззаботные дни вместе с прабабушкой.

«Спасибо за все. Мы безумно скучаем», — написала Алсу.

Вместе с тем всю войну прошел и другой родственник артистки, ее дедушка Исхак Салахов. В честь 80-летия Великой Победы певица поблагодарила родных за то, что благодаря им и остальным героям она и ее дети могут жить спокойно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что народный артист России Владимир Машков поздравил россиян с Днем Победы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
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