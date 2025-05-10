«Содрогается весь мир»: президент Буркина-Фасо о российском комплексе «Орешник»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

Ибрагим Траоре: от российского комплекса «Орешник» содрогается весь мир

Президент Буркина-Фасо: от комплекса «Орешник» содрогается весь мир

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Иностранный лидер высоко оценил военную технику, которая была представлена на Параде Победы в Москве.

Российский комплекс «Орешник» заставляет весь мир содрогаться. Такое заявление сделал президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время лекции в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева. Его слова передает ТАСС.

«Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это „Орешник“, от которого содрогается весь мир», — сказал Траоре.

Лидер Буркина-Фасо добавил, что на Параде Победы в Москве было продемонстрировано множество образцов российской военной техники, включая разнообразные бронетанковые средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о неразмещении первыми оружия в космосе. Это инициатива российской стороны, цель которой — прекратить гонку вооружений в космосе. Подписание документа состоялось на полях мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. В церемонии принимали участие Главы МИД России и Буркина-Фасо — Сергей Лавров и Карамоко Жан-Мари Траоре.

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