РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о неразмещении первыми оружия в космосе

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Подписание документа состоялось на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о неразмещении первыми оружия в космосе

Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

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Главы МИД России и Буркина-Фасо — Сергей Лавров и Карамоко Жан-Мари Траоре — подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Подписание документа состоялось на полях мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

После этого министры иностранных дел двух стран провели совместные переговоры.

Данный документ был инициирован Россией. Его цель — прекратить гонку вооружений в космосе.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Сергея Лаврова о немедленном прекращении «спирали насилия» на Ближнем Востоке, которая дестабилизирует обстановку не только в упомянутых регионах, но и в Средиземном море, в Персидском заливе и в целом на севере Африки. Глава МИД России заявил, что за последний год убиты свыше 40 тысяч жителей Палестины.

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