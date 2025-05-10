Собянин рассказал об открытых в годы войны станциях московского метро

В годы войны в Москве было открыто целых семь станций метро. «Автозаводская», «Павелецкая», «Новокузнецкая» появились в 1943 году. В 1944 году пассажиры уже могли сесть на поезд на «Семеновской», «Бауманской», «Электрозаводской» и «Партизанской». Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«На протяжении почти вековой истории столичное метро является символом надежности, безопасности и стабильности. Это часть истории не только Москвы, но и, в целом, России», — заявил он.

Глава города рассказал, что в строительстве метрополитена столицы принимали участие выдающиеся советские и российские художники и архитекторы. А в оформлении станций нашли отражение различные стили архитектуры.

Мозаичные панно для «Новокузнецкой» и «Автозаводской» создавались в условиях блокады Ленинграда художником Владимиром Фроловым. Станцию «Семеновскую» решено было украсить барельефами с изображением боевой техники: танков, самолетов и кораблей. На «Бауманской» в нишах расположены восемь скульптур, которых объединяет мотив единства фронта и тыла. Авторством они принадлежат скульптору Вячеславу Андрееву.

Сергей Собянин добавил, что в этом году метро столицы будет праздновать юбилей — 90 лет.

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