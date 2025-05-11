Путин: Киев постоянно пытался саботировать объявленное РФ перемирие

Киев в ходе объявленного Россией перемирия постоянно пытался его саботировать. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время пресс-конференции в Большом Кремлевском дворце.

До этого сообщалось, что накануне праздничных выходных Кремль предложил украинской стороне на время приостановить огонь в зоне специальной военной операции (СВО), после чего российские войска прекратили боевые действия в ночь с 7 на 8 мая и до установленного срока. Следуя решению президента РФ, военные соблюдали режим перемирия вплоть до окончания 10 мая.

Несмотря на это, украинские боевики продолжили боевые действия в указанные даты. К тому же они четыре раза попытались прорваться через российскую границу. ВСУ попробовали 22 раза атаковать Курскую и Белгородскую области, а также ДНР и ЛНР.

Всего за время прекращение огня, по данным Минобороны РФ, Киев совершил около 9318 нарушений режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Европа и Украина забыли про День Победы. Так, в Киеве в памятную дату произвели арест пенсионерки, которая хотела возложить цветы к Вечному огню.