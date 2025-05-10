Несмотря ни на что, многие люди показали, что знают историю и чтят память предков.

На Украине, несмотря на официальные запреты, оказалось очень много людей, которые посчитали своим долгом отметить 9 Мая. Большинство сделали это дома, но символичная сцена произошла около одного из мемориалов в Киеве.

Возложить цветы туда пришла пожилая украинка, чей муж воевал под Брестом. Но к памятнику старушку так и не подпустили. Ее специально ждали полицейские, так как возлагать цветы женщина приходит каждый год.

Маниакальное желание избавиться от собственной истории напрямую отражается на событиях на фронте. По данным нашего Министерства обороны, ВСУ 9 мая по всей линии соприкосновения продолжили наносить удары, таким образом полностью проигнорировав предложение о трехдневном праздничном перемирии.

Свое отношение к сегодняшней дате очень наглядно выразили и в Прибалтике. Мэр Вильнюса с гордостью выложил фотографии грузовиков у кладбищ. Надпись на них — «Мусорный бак для гвоздик, свечей и советской ностальгии».

Устроить провокацию попытались несколько украинских активистов и во время шествия «Бессмертного полка» в израильской Хайфе. Но там с ними разобрались быстро, сбросив в фонтан.

Хотя особое внимание сегодня было к Берлину, где местные власти запретили использовать любую советскую или российскую символику. Фактически это полный запрет на любые мероприятия, посвященные 9 Мая. Но получилась абсурдная ситуация, когда сотни человек с портретами героев, на которых заклеены даже ордена, шли по немецким улицам, а вокруг, размахивая флагами и плакатами, бесновались провокаторы.

Но как тут не скажешь — русские не сдаются! Знай наших. Несмотря на запреты, исполняют «Катюшу» во время шествия «Бессмертного полка».

День Победы по всей Европе оборачивается нападками на тех, кто чтит память и несет правду о войне. Церемония с участием наших дипломатов в Польше тоже не обошлась без провокаций — российского посла в Варшаве пришлось взять в плотное кольцо охраны, после того как агрессивно настроенные украинцы пытались сорвать возложение цветов на советском мемориальном кладбище.