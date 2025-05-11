Эксперт оценил шаг президента России к диалогу как конструктивный.

Президент России Владимир Путин пошел на крайне сильный, открытый и конструктивный шаг, когда предложил Киеву провести новые прямые переговоры 15 мая во время встречи в Стамбуле. Об этом заявил политолог и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен эксклюзивно для «Известий».

«Путин говорит: „Давайте без игр — сразу к сути, к реальным переговорам“. Но Запад, похоже, этого не хочет — им нужно затягивать конфликт», — рассудил он.

По мнению Расмуссена, Украина не пойдет на мирное урегулирование конфликта и в этом случае на условиях российского лидера. Причиной такого возможного исхода эксперт назвал то, что в Киеве не желают долгосрочного мира.

Политолог отметил, что киевские власти намерены сохранить время для своего перевооружения, а также для перегруппировки войск, как уже случалось раньше. Расмуссен уверен в очередном нарушении перемирия со стороны Вооруженных силы Украины в дальнейшем.

«Будут тянуть время. И, скорее всего, воспользуются моментом, чтобы ввести французские и британские войска под видом „миротворцев“, то есть напрямую ввести войска НАТО в Украину», — добавил он.

Помимо этого, он пояснил, что многие понимают — войска НАТО уже могут находиться на территории Незалежной без прямого участия.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий.