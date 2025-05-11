Снова беременна? Агата Муцениеце заинтриговала поклонников новым видео

Актриса уже воспитывает двоих детей от бывшего мужа.

Агата Муцениеце, 36-летняя актриса и телеведущая, подогрела слухи о возможном пополнении в семье. В соцсетях она выложила видео, где появилась в объемном джинсовом костюме. Пользователи сразу заметили — под свободной рубашкой будто бы скрывается округлившийся живот. Источником видео стала личная страница актрисы.

О возможной беременности Муцениеце заговорили еще в апреле. Тогда зрители шоу «Абсолютно нага» в театре Crave обратили внимание на то, как изменилась ее фигура. Буквально через несколько дней актриса объявила о помолвке с музыкантом Петром Дрангой. Этот стремительный поворот только подлил масла в огонь.

Фанаты уверены: все складывается слишком подозрительно. Сначала — изменившиеся формы, потом — неожиданное замужество. Не слишком ли много совпадений?

У Агаты уже есть двое детей от брака с Павлом Прилучным: дочь Мия и сын Тимофей. С дочкой актриса часто публикует совместные фото, а вот с сыном общается реже. Мальчик живет с отцом, несмотря на решение суда, и, по словам близких, заметно отдалился от матери. В окружении Муцениеце считают, что Прилучный не спешит налаживать мосты между сыном и бывшей женой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце призналась в проблемах с алкоголем.

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