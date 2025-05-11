В Кисловодске вандал поджег стелу с российским флагом и буквой V

Полиция ищет злоумышленника.

На въезде в Кисловодск неизвестный поджег декоративную букву V, украшенную георгиевской лентой и российским флагом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина подходит к стеле с названием города, прячется за одной из букв, а затем поджигает конструкцию. Буква сгорела полностью. После этого нарушитель быстро скрылся.

Личность поджигателя пока не установлена. По данным полиции, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме.

Как сообщил глава муниципалитета Евгений Моисеев, поимка и наказание злоумышленника — «дело времени». Моисеев также назвал случившееся актом исторической и политической ненависти.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ставрополе две собаки вырвались с частного участка, и одна из них напала на десятилетнего мальчика. Инцидент произошел на улице Роз. На крики ребенка откликнулся прохожий, который вмешался и помог. Пострадавшего доставили в больницу с серьезными рваными и укушенными ранами.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Также 5-tv.ru рассказывал, что мужчина убил жену лопатой и спрятал ее тело в бочку в Ставропольском крае.