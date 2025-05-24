🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 512 0

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 24 мая, день подойдет для того, чтобы быть честными в первую очередь с самими собой. Все, что вы давно откладывали — в чувствах, делах или разговорах — просится наружу. Лучше не замалчивать, а проживать.

♈️Овны

Ваш пыл может натолкнуться на чье-то сопротивление. Не ломайте — договаривайтесь.

Космический совет: не каждый конфликт — битва.

Тельцы

Появится желание уединиться или поработать в тишине. Не отказывайте себе в этом.

Космический совет: внутренний голос слышен только в покое.

Близнецы

Будет много движения — дел, встреч, мыслей. Не забудьте про передышку.

Космический совет: даже самая яркая мысль нуждается в паузе.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Старое чувство или ситуация могут снова напомнить о себе. Постарайтесь не убегать от этого.

Космический совет: исцеление — не забывание, а принятие.

♌ Львы

Вы способны повести за собой, но важно понимать, куда именно вы хотите вести.

Космический совет: лидерство — это не контроль, а пример.

♍ Девы

Сегодня благоприятно заниматься детальными задачами — все получится особенно четко.

Космический совет: в мелочах рождается великое.

♎ Весы

Ваше участие в чужих делах может быть спасением — или вмешательством. Почувствуйте грань.

Космический совет: помогать — это не заменять, а поддерживать.

♏ Скорпионы

Вы ближе, чем кажется, к важной развязке. Не сдавайтесь.

Космический совет: темнее всего бывает перед рассветом.

♐ Стрельцы

Возможно, вы почувствуете скуку. Это не враг, а приглашение к поиску новых смыслов.

Космический совет: неудовлетворенность — двигатель обновления.

♑ Козероги

День помогает действовать методично. Главное — не забывайте, ради чего вы это делаете.

Космический совет: цель теряет ценность без смысла.

♒ Водолеи

Ваша оригинальность будет особенно заметна — не пытайтесь быть «как все».

Космический совет: странность — это часто просто честность.

♓ Рыбы

Могут активизироваться эмоции — и чужие, и ваши. Не растворяйтесь в них.

Космический совет: чувствовать — не значит терять опору.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:35
Отстранены от работы более 100 сотрудников Совета нацбезопасности в США
6:15
В работу российских истребителей Су-57 внедрили искусственный интеллект
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака
5:33
Приговор вынесен организатору ограбления Ким Кардашьян в Париже
5:10
В Германии поддержали идею создания зоны безопасности в РФ на границе с Украиной
4:45
Наследница легенды: что известно о тайной дочери Фредди Меркьюри

Сейчас читают

«Рады, что дома»: два самолета с 270 военнопленными приземлились в Подмосковье
Неизвестный открыл стрельбу на вокзале в Курской области
«Сиянию» Кубрика — 45 лет: как сложилась судьба актеров знаменитого хоррора
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025