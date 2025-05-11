Умер пианист и народный артист России Юрий Слесарев

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Дарья Корзина 28 0

Ему было 77 лет.

Умер пианист и народный артист России Юрий Слесарев

Фото: Коньков Александр, Кузьмин Валентин/ТАСС

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Умер выдающийся пианист и педагог Юрий Слесарев. О его смерти сообщила пресс-служба Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства. Народный артист России, профессор Московской консерватории и вице-президент Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского скончался на 78-м году жизни.

Юрий Слесарев родился 22 августа 1947 года в Евпатории. В 1971-м окончил Московскую консерваторию, куда спустя годы вернулся уже в роли профессора. Его творческий путь начался задолго до выпуска — в 1969 году он стал дипломантом престижного конкурса пианистов в Лидсе, а уже через год — лауреатом Международного конкурса имени Чайковского.

Слесарев покорял сцены не только в СССР и России, но и в Европе, Азии и Латинской Америке. Он побеждал на конкурсах в Таллине и Уругвае, преподавал с невероятной отдачей и формировал целое поколение блестящих музыкантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла автор повести «Приключение желтого чемоданчика» Софья Прокофьева.

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