«Ты всегда малыш»: Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днем рождения

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днем рождения

Сергей Жуков поздравил сына с др 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Он также поделился, что мальчик уже выше отца и матери.

Сыну фронтмена группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Энджелу исполнилось 15 лет. Примерный отец выложил поздравления в своем Telegram-канале.

«Я смотрю на тебя. Любуюсь! Ты подходишь к маме, близко-близко прижимаешься к ее маленькой головке своей кудрявой шевелюрой. Ты так вырос, родной, но помни, что для нас с мамочкой ты всегда малыш. Тот самый ангелочек, которого нам дал Бог 15 лет назад. Будь счастлив, а все остальное у тебя есть: семья, любовь, друзья, карьера, мечты, радость и долгие годы счастья вперед! С днем рождения, Энджел! Люблю!» — написал он.

Певец также рассказал забавный факт про сына. Он поделился, что, несмотря на юный возраст, у Энджела уже 44-й размер ноги. А также солист «Руки вверх!» упомянул, что мальчик выше собственных родителей и шутит над ними из-за роста. По привычке глава семейства пытается «нависнуть» над сыном, но у него теперь это не получается.

Фото: Telegram/Сергей Жуков и «Руки Вверх!»/sezhukovrv

Кроме Энджела, Сергей Жуков с супругой Региной воспитывает еще троих детей: Веронику (16 лет), Мирона (10 лет) и Эвана, которому только недавно исполнился год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз.

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