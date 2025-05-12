Умер чемпион СССР по боксу и бывший тренер боксеров ЦСКА Александр Шипилов

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 34 0

Ему было 78 лет.

Умер чемпион СССР по боксу Александр Шипилов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Чемпион СССР по боксу Александр Шипилов умер 10 мая в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Причина его смерти не уточняется.

«Федерация <…> выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильевича. Память о нём навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Шипилов — чемпион СССР 1973 года, серебряный (1971) и бронзовый (1969) призер чемпионата страны, мастер спорта международного класса по боксу, заслуженный тренер СССР, а также старший тренер команды боксеров ЦСКА.

Также Шипилов возглавлял организацию «Ветераны бокса России», входил в руководство благотворительных фондов помощи развитию детско-юношеского спорта.

Ранее, писал 5-tv.ru, умер сербский баскетболист, экс-игрок красноярского «Енисея» Драган Лабович. Ему было 38 лет. В молодежной сборной Сербии он дважды становился чемпионом Европы. Его приглашали и в национальную команду.

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