Умер экс-игрок красноярского «Енисея» Драган Лабович

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

Ему было 38 лет.

Умер бывший баскетболист «Енисея» Драган Лабович

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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На 39-м году жизни скончался сербский баскетболист Драган Лабович. Об этом сообщили 10 мая на официальной странице Адриатической лиги в социальных сетях.

По данным Eurohoops, причиной смерти стал сердечный приступ, однако Федерация баскетбола Сербии (KSS) эту информацию не подтверждает.

«Федерация баскетбола Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье. Драган Лабович будет похоронен в понедельник, 12 мая 2025 года», — говорится в сообщении спортивной организации.

Лабович успел оставить след в европейском баскетболе. Взлет его карьеры начался в 2003 году, когда спортсмен дебютировал на матче, играя за FMP Zeleznik. С этим клубом он дважды взял Кубок Радивоя Корача. Затем последовал плотный график переездов: «Арис», «Скайлайнерс», «Борац», команды из Ирана, Ливана, Украины, Турции и не только. В России он отыграл два сезона — за «Енисей», «Красные Крылья» и «Нижний Новгород». Завершил карьеру в 2019-м, в составе «Прокупле».

На паркете Лабович отличался мощью и уверенной рукой. А в молодежной сборной Сербии он дважды становился чемпионом Европы. Его приглашали и в национальную команду.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер продолжения «50 оттенков серого» Джеймс Фоули умер в 71 год.

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