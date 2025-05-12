К мужу. Стало известно, где похоронят вдову Гайдая — актрису Гребешкову
Ольга Худякова: Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая
Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
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Внучка заслуженной артистки РФ раскрыла, где упокоят тело бабушки.
Заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище. В последний путь ее проводят 14 мая. Об этом в беседе с агентством ТАСС сообщила ее внучка Ольга Худякова.
На Кунцевском кладбище похоронен также покойный супруг Гребешковой — режиссер Леонид Гайдай.
Леонид Гайдай умер 19 ноября 1993 года в возрасте 70 лет, его вдова пережила его на 31 год.
За свою творческую карьеру Гребешкова исполнила 130 киноролей, но зрители больше всего полюбили ее за игру в кинокартинах ее супруга. Она воплощалась во врача психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»; в Надежду — любимую Семена Горбункова в «Бриллиантовой руке»; в Анну Горбушкину в картине «Не может быть!»; тетю Клаву в фильме «Спортлото-82» и многих других.
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