Не по возрасту: какая кисломолочка вредит пожилым людям

Неподходящие продукты могут вызывать сбои в работе кишечника.

Пожилым людям лучше избегать жирных молочных продуктов. Об этом предупредил диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru.

По его словам, организму в возрасте становится сложнее переваривать пищу с высоким содержанием жира. Это может нагружать желчный пузырь и вызывать сбои в работе кишечника. Вместо обезжиренной молочки или жирных сливок, специалист рекомендует отдавать предпочтение продуктам со средней жирностью.

«Не надо уходить в 0%, но и, соответственно, сильно жирные продукты тоже потреблять не нужно», — отметил Поляков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, ученые выяснили, что яблоки помогают снижать риск онкологических заболеваний и избавляться от висцерального жира — того самого, что скапливается в области живота и нарушает работу внутренних органов. Врач-нутрициолог подчеркнула: максимальную пользу фрукт приносит только с кожурой, ведь именно там сконцентрировано больше всего клетчатки. Она также напомнила о рекомендации ВОЗ — ежедневно съедать не меньше 400 граммов овощей и фруктов.