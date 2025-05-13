«Влияет прекрасно»: какой продукт помогает запустить работу кишечника

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 10 0

Слива помогает запустить работу кишечника

«Влияет прекрасно»: какой продукт помогает запустить работу кишечника

Фото: 5-tv.ru

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Микробная флора состоит из триллионов бактерий, которые воздействуют на общее состояние здоровья и даже эмоциональное самочувствие.

Слива помогает запустить работу кишечника, а также увеличить запасы витаминов А, В, С и бета-каротина в организме. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.

«Слива сама по себе, если она не привезенная, а местная, конечно, обладает множеством полезных свойств, например, она запускает работу кишечника. То есть на пищеварение людей, страдающих сниженной моторикой кишечника, слива влияет прекрасно», — заявила врач.

Помимо этого, слива - это один из главных источников ряда витаминов: водорастворимого витамина C, витаминов группы В, жирорастворимого витамина A, бета-каротина, а также витаминов E и K. Эндокринолог посоветовала покупать только сезонные сливы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в периорбитальной зоне, как называют специалисты участок под нижним веком, находится достаточно нежная и чувствительная кожа, пронизанная большим количеством мелких сосудов — венозной капиллярной сеточкой. Когда в организме что-то происходит не так, именно здесь могут появляться первые признаки серьезных заболеваний.

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