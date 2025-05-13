Нельзя без Путина: Уиткофф назвал условия для заключения мира на Украине

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Уиткофф: Без согласия Путина мирное урегулирование на Украине невозможно

Уиткофф: Без согласия Путина урегулировать украинский конфликт невозможно

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

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Спецпосланник Трампа отметил, какую роль в этом играет российский лидер.

Добиться урегулирования конфликта на Украине будет невозможно без одобрения президента России Владимира Путина. Об этом спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа — Стив Уиткофф — заявил в интервью Breitbart News.

«Никакая сделка не может быть заключена без подписи президента Путина. Он является лидером Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с президентом Путиным — это то, против чего люди выступают, я не понимаю этой логики. Нам нужно разговаривать со всеми», — сказал он.

По словам Уиткоффа, Трампа «выдвинул ультиматум» обеим сторонам. Или будет достигнут прогресс в достижении прочного мира, или США выйдут из процесса урегулирования, поскольку они хотят быть посредниками. Поэтому спецпосланник предлагает провести переговоры как можно скорее.

На днях Путин предложил Киеву возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Украинский лидер позже согласился приступить к ним.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Россия отвергла 30-дневное перемирие, предложенное Украиной и ее союзниками.

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