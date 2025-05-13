Bloomberg: ЕС заморозил обсуждение санкций до переговоров Москвы и Киева

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Брюссель ждет итогов встречи в Стамбуле.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Как пишет Bloomberg, в Европейском союзе ждут итогов встречи в Стамбуле и только после этого будут решать, вводить ли вместе с США новые ограничения против России. Ранее президент США Дональд Трамп угрожал усилить их, если Москва откажется от урегулирования.

Впрочем, пока Белый дом не выразил окончательного решения по санкциям. Зато сразу поддержал инициативу президента России Владимира Путина по проведению прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Трамп даже призвал Киев немедленно согласиться на встречу. И это, как пишет Bloomberg, сорвало все планы Брюсселя.

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