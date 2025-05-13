Минтранс России усилит контроль за автобусными перевозчиками

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Минтранс намерен ужесточить контроль за нелегальными автобусными перевозками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Ведомство модернизирует систему контроля: в реестр добавят данные о транспорте, лицензиях и маршрутах.

Министерство транспорта России ужесточит контроль за автобусными перевозчиками. Как выяснили «Известия», каждая третья компания на российском рынке работает нелегально.

У таких перевозчиков: нет страховок, они недобросовестно платят налоги и нарушают условия труда водителей. Есть вопросы и к техническому состоянию самих автобусов. Чтобы убрать нелегалов с рынка, Минтранс доработает цифровую систему оценки перевозчиков. В единый реестр добавят номера автобусов и маршрутов, информацию о лицензиях, страховках, а также данные трекеров, которые отслеживают передвижение транспорта. Все это позволит эффективнее выявлять нарушителей.

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