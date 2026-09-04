Меткий выстрел гаубицы Д-30: лучшее видео из зоны СВО

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» уничтожил скопление живой силы ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений на добропольском направлении специальной военной операции.

Оператор разведывательного беспилотника обнаружил в лесополосе отряд противника численностью до 15 человек. Полученные координаты передали на пункт управления огнем гаубичного дивизиона.

После получения данных расчет подготовил орудие к работе и нанес удар 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстоянии до 8 километров.

После поражения цели противник попытался атаковать позицию артиллеристов с помощью FPV-дронов. Благодаря действиям расчета и своевременному обнаружению угрозы орудие удалось сохранить, после чего военнослужащие замаскировали гаубицу и покинули позицию.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи по поддержке штурмовых групп, уничтожению укрепленных позиций, огневых средств и живой силы ВСУ на добропольском направлении СВО.

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