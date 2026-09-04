Меткий выстрел гаубицы Д-30: лучшее видео из зоны СВО

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 44 0

Боевики ВСУ не смогли скрыться в лесополосе.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» уничтожил скопление живой силы ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений на добропольском направлении специальной военной операции.

Оператор разведывательного беспилотника обнаружил в лесополосе отряд противника численностью до 15 человек. Полученные координаты передали на пункт управления огнем гаубичного дивизиона.

После получения данных расчет подготовил орудие к работе и нанес удар 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстоянии до 8 километров.

После поражения цели противник попытался атаковать позицию артиллеристов с помощью FPV-дронов. Благодаря действиям расчета и своевременному обнаружению угрозы орудие удалось сохранить, после чего военнослужащие замаскировали гаубицу и покинули позицию.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи по поддержке штурмовых групп, уничтожению укрепленных позиций, огневых средств и живой силы ВСУ на добропольском направлении СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
4 сент
Неожиданный удар с воздуха: лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Саперы уничтожили украинский БПЛА в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО 3 сентября
3 сент
Расчеты ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинский беспилотник. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
Российская армия уничтожила ударные беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
Расчеты ПВН группировки «Центр» отразили воздушную атаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 сент
Артиллеристы разбили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 сент
«СКАТ» вскрыл опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 авг
«Ураган» разбил укрепленные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 авг
ZАLА вскрыла опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 авг
Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии почти за миллион евро
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.89
-0.11 100.60
-0.23
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

9:36
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для трехлетней Есении
9:26
«Точка невозврата пройдена»: Кобяков высказался о ситуации на Украине
9:14
«Будут давить и пугать»: Кобяков о том, что Запад не хочет мира России и Украины
8:55
«Переход центра мира»: Кобяков о том, что значит участие 78 стран в ВЭФ-2026
8:46
Платье российского дизайнера признано лучшим на красной дорожке Венеции
8:32
Камень-целитель и зеленый дым: мистические тайны могилы Александра Абдулова

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Трамп рад, что принц Гарри и Меган Маркл уехали из США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео