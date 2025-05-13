«Впихнуть невпихуемое»: как собрать ребенка в лагерь и ничего не забыть

Что нужно взять с собой в поездку, а что категорически запрещено?

Ребенку в лагере потребуются одежда обувь, документы и гигиенические принадлежности. Об этом пишет aif.ru.

Информация со списком необходимых и запрещенных вещей обычно либо публикуется на сайте лагеря, либо организаторы поездки заранее раздают родителям памятки. Они могут различаться между собой, но незначительно. Как правила, смена в детском лагере длится 21 день, что стоит учесть при сборах.

Не стоит перебарщивать с количеством одежды. Бывает так, что дети не надевают и половины вещей, которые им кладут родители.

Кроме того, дети часто что-то теряют, поэтому особенно дорогие сердцу или кошельку вещи брать с собой не стоит.

Опытные мамы советуют составить список вещей в двух экземплярах и один отдать ребенку в лагерь. Так он сможет сориентироваться и быстрее соберется перед отъездом домой.

Вещи лучше подписывать. Для этого есть именные термонаклейки, которые можно наклеить с помощью утюга.

Также мамы советуют складывать все не в чемодан, а в сумку. Она значительно легче чемодана и занимает меньше места в пустом виде. Багаж тоже можно подписать.

В дорогу ребенку можно дать с собой перекус. Колбас и скоропортящихся продуктов лучше избегать. Лапшу быстрого приготовления тоже давать не стоит.

В лагере часто может пригодиться купальник или плавки, а также резиновые шлепки. Полотенца для душа обычно выдают в лагере, но для моря нужно взять свое. Если лагерь находится в лесистой местности, то нужно взять средство от комаров.

В Роспотребнадзоре советуют взять семь-восемь футболок. Необходимо брать в поездку теплые вещи, даже если погода будет очень теплой. Удобная обувь и головные уборы также обязательны.

Ребенку пригодятся спортивный костюм, кофта с длинным рукавом, двое брюк или джинсов, пять шорт. Девочкам лучше взять несколько юбок и платье для дискотеки. Пижама тоже нужна, а лучше две.

Количество нижнего белья зависит оттого, умеет ли ребенок стирать или нет. Если нет, то носки и трусы кладутся на каждый день.

Также в сумку нужно положить зарядные устройства, зубную щетку с пастой, мочалку, безопасные ножницы, расческу, а также солнцезащитный крем, влажные и сухие салфетки, мыло, шампунь.

Девочки могут взять минимальный набор косметики, заколки и средства женской гигиены. Духи с собой брать можно, но следует учесть, что приятный для вас аромат может быть приятен не всем. У кого-то он и вовсе может вызвать аллергическую реакцию.

Документы нужно уложить в отдельный файл. Например, путевку, медсправку, подписанный родителями договор, копию полиса, паспорт или свидетельство о рождении.

Брать с собой колюще-режущие предметы, огнеопасные вещества, сигареты, алкоголь, петарды, лазерные указки, кастеты, эротическую продукцию, одежду с агрессивными и нецензурными надписями, экстремистскую литературу, а также предметы для азартных игр — запрещается.

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