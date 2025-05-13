Сезон цветения: как облегчить симптомы аллергии на пыльцу

|
Мария Сидорова
Мария Сидорова 23 0

Врач Филева: от аллергии на пыльцу поможет специальный респиратор

Сезон цветения: как облегчить симптомы аллергии на пыльцу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лучше оставаться дома, но если не получается — есть способы не страдать.

В периоды, когда концентрация пыльцы в воздухе особенно высока, рекомендуется по возможности оставаться дома, держать окна закрытыми и использовать кондиционеры — с фильтрами для очистки воздуха. Об этом врач Александра Филева рассказала URA.RU.

Если избежать выхода на улицу не получается, стоит надевать специальный респиратор, защищающий от пыльцы, а по возвращении домой принимать душ, чтобы смыть следы аллергенов с кожи и волос.

Как отмечает эксперт, аллергия на пыльцу — это хроническое заболевание, поэтому полностью вылечить ее невозможно. Однако существуют методы терапии, способные значительно снизить реакцию организма на аллергены.

Для облегчения симптомов врачи обычно назначают антигистаминные препараты и сосудосуживающие средства от насморка. Кроме того, в период ремиссии может помочь аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), — ее суть заключается во введении в организм малых доз аллергена, что со временем снижает чувствительность к нему и уменьшает проявления аллергической реакции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помочь ребенку при аллергии.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.89
0.03 90.11
-2.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
Патрушев рассказал о проекте утилизации затонувшего дока в Мурманской области
17:42
В Красноярском крае врачи записывались друг к другу на прием, чтобы не работать в праздники
17:30
Инсульт не застает врасплох: как повседневные привычки убивают сердце и сосуды
17:17
МИД прокомментировал слова экс-президента Литвы о российском ядерном оружии
17:00
«Фактически 250 дней полета»: когда люди смогут летать на Марс
16:48
Сезон цветения: как облегчить симптомы аллергии на пыльцу

Сейчас читают

Муж экономить не любил: кому достанется наследство Нины Гребешковой
Так и не смогла уйти от Леонида Гайдая: как жила и умерла вдова режиссера Нина Гребешкова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу