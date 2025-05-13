Сезон цветения: как облегчить симптомы аллергии на пыльцу

Лучше оставаться дома, но если не получается — есть способы не страдать.

В периоды, когда концентрация пыльцы в воздухе особенно высока, рекомендуется по возможности оставаться дома, держать окна закрытыми и использовать кондиционеры — с фильтрами для очистки воздуха. Об этом врач Александра Филева рассказала URA.RU.

Если избежать выхода на улицу не получается, стоит надевать специальный респиратор, защищающий от пыльцы, а по возвращении домой принимать душ, чтобы смыть следы аллергенов с кожи и волос.

Как отмечает эксперт, аллергия на пыльцу — это хроническое заболевание, поэтому полностью вылечить ее невозможно. Однако существуют методы терапии, способные значительно снизить реакцию организма на аллергены.

Для облегчения симптомов врачи обычно назначают антигистаминные препараты и сосудосуживающие средства от насморка. Кроме того, в период ремиссии может помочь аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), — ее суть заключается во введении в организм малых доз аллергена, что со временем снижает чувствительность к нему и уменьшает проявления аллергической реакции.

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