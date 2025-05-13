Российские войска заняли центр и юг села Богатырь в Донецкой Народной Республике

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Его освобождение может привести к обрушению украинской обороны на данном участке фронта.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В Донецкой Народной Республике российские войска выбили врага из Миролюбовки и на еще одном участке приблизились к Покровску — крупному транспортному узлу, который пока контролируют киевские формирования. Освобожденное село расположено от него в десяти километрах.

Сообщения о продвижении российских войск приходят из села Богатырь. Его освобождение грозит для Вооруженных сил Украины лавинообразным обрушением всего фронта на этом направлении. По словам штурмовиков группировки «Восток», командование боевиков бросило свои подразделения. Сейчас противник контролирует лишь северо-западные окраины Богатыря. А в центре и на юге закрепились наши бойцы.

Среди захваченных трофеев: стрелковое оружие, боеприпасы и техника, в том числе производства стран НАТО. До границы ДНР и Днепропетровской области в этом районе остается около шести километров.

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