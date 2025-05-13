Инсульт не застает врасплох: как повседневные привычки убивают сердце и сосуды

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Кардиолог Гасанов: избыток соли и стресс увеличивают вероятность инсульта

Кардиолог назвал шесть опаснейших привычек, которые убивают сердце и сосуды

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Регулярная профилактика поможет сохранить не только здоровье, но и жизнь.

По оценке ВОЗ, 8 из 10 инсультов можно было бы избежать. Кардиолог Илкин Гасанов рассказал в беседе с Life.ru, какие привычки разрушают сосуды и как не довести организм до критической точки.

Первый враг — соль. Она задерживает воду, повышает давление и перегружает сердце. Причем дело не только в солонке: соль скрывается в колбасе, сыре, соусах и консервах. Безопасная норма — не больше одной чайной ложки в день.

На втором месте — сигареты. Каждая затяжка сужает сосуды, делает кровь гуще и провоцирует образование тромбов. У курящих риск инсульта в 2–4 раза выше. Особенно, если есть проблемы с давлением или холестерином.

«Отказ от сигарет — одно из самых эффективных решений для профилактики инсульта и инфаркта», — подчеркнул врач.

Алкоголь — не безопаснее. Большие дозы резко повышают давление, вызывают аритмии и сбивают обмен веществ. Самое опасное — скачки давления после выпивки: они могут привести к геморрагическому инсульту. Безопасной дозы, по словам Гасанова, не существует.

Физическая пассивность также играет против мозга. Лишний вес, нарушение обмена, дряблые сосуды — все это результат сидячего образа жизни. Но даже полчаса умеренной активности в день — ходьбы, йоги или плавания — заметно снижают риск инсульта.

Питание тоже имеет значение. Жирная, переработанная еда засоряет сосуды, повышает «плохой» холестерин и способствует атеросклерозу. Гасанов советует налегать на овощи, злаки, белок и полезные жиры — они защищают сосудистую систему.

Не стоит забывать и про стресс. Хроническое напряжение и недосып расшатывают гормональный фон, повышают давление и могут спровоцировать диабет. Врач советует спать не меньше семи часов в сутки и находить время для восстановления — с помощью медитации, дыхательных техник или прогулок.

«Профилактика начинается с честного взгляда на собственные привычки. Регулярные медицинские осмотры, контроль давления и холестерина, отказ от вредных зависимостей, правильное питание и физическая активность — простые шаги, которые могут сохранить не только здоровье, но и жизнь», — заключил кардиолог.

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