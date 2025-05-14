Как выбрать по-настоящему вкусную клубнику — рекомендации Роскачества

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Роскачество: настоящая сладкая клубника — сухая, плотная и с гладкой кожицей

Как выбрать по-настоящему вкусную клубнику: рекомендации Роскачества

Фото: 5-tv.ru

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Внимание стоит обратить на цвет, форму и однородность.

По-настоящему вкусная клубника имеет сухую, плотную и гладкую кожицу без пятен, вмятин, следов плесени или лишней влаги. Мокрая или размягченная поверхность говорит о нарушении условий хранения и потере вкусовых качеств. Об этом Life.ru  рассказали в пресс-службе Роскачества.

С апреля по ноябрь на рынках и в магазинах появляется российская клубника. В отличие от импортной, которая срывается недозрелой ради удобства транспортировки, местная ягода успевает полностью созреть на грядке. Это напрямую влияет на вкус — он ярче, слаще и насыщеннее.

При выборе клубники особое внимание стоит обратить на ее цвет: зрелая клубника окрашена равномерно, без белесых или зеленых участков. Светлые кончики чаще всего означают, что ягоду сорвали недозрелой — вкус у таких плодов кисловатый.

Дополнительный ориентир — форма и однородность. Ягоды одного сорта обычно выглядят одинаково и по размеру, и по форме. Если в упаковке слишком разнородные плоды, велик риск смешения партий, что может говорить о неоднородности качества.

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