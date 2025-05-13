Правоохранители задержали главу Новочеркасска по подозрению во взятке

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

В рамках расследования проводятся обыски.

Правоохранители задержали главу Новочеркасска по подозрению во взятке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Задержан глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. По словам источника «Известий», его подозревают в получении взяток. В рамках расследования проводятся обыски.

Другие подробности не приводятся. Официальной информации пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции. Об этом сообщают представители пресс-службы правительства республики в официальном Telegram-канале.

В заявлении также приводятся слова зампреда правительства республики Вячеслава Сухорукова. Он утверждает, что задержание Гоге было ожидаемо. Сухоруков подчеркнул, что власти региона взаимодействовали с правоохранительными органами по данному делу. Пока велось расследование, требовавшее тишины, о подозрениях в адрес министра не сообщалось.

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