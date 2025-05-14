Без экзотики: россиянам запретили держать дома опасных животных

Российское правительство сегодня утвердило список экзотических и опасных животных, которых теперь нельзя держать дома. Под запрет попали тигры, крокодилы, медведи, акулы, крупные змеи, ядовитые насекомые. Всего в списке 121 вид. И надо признать, что запрет на большинство из них, конечно, оправдан. Но что делать тем, кто уже успел завести себе питомца из списка и смогут ли на него пожаловаться соседи? Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В подвале жилого дома — «живой уголок»: тут и террариум, и паучье логово. На стеллажах — вся ядовитая экзотика животного мира.

«Таких предложений масса, и они доступны каждому: в специализированных магазинах продают змей, пауков — да кого угодно. Вот птицеед, написано: «яд опасен», — показывает Ольков.

На соседней полке древолазы, в дикой природе яд лягушки может убить слона. Эти безвредны, уверяет продавец. Добавляя, если их не кормить насекомыми.

Водяной уж, он же ложная кобра, прячется в укрытии. Ядовитый. Держать дома опасно. А теперь и вовсе запрещено. В мире «одомашненных диких животных» «миграционные волнения».

В правительстве решили бороться со всей этой «комнатной дикостью». И указали на дверь из квартиры более 120 экзотическим видам. В списке: большие кошки, ядовитые змеи, тарантулы, страусы, крокодилы, бегемоты, обезьяны, правда, только человекообразные, и прочая диковинная живность.

«Для того, чтобы не пострадал в первую очередь сам хозяин. Обычно хозяин гибнет первым в этой ситуации. И не пострадало само животное. Мне пришлось заниматься вопросом конфискации пумы… В кавычках, благодаря такому содержанию была доведена до эпилепсии», — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

У двухлетней рыси Киты нет проблем ни со здоровьем, ни с аппетитом. Она делит жилплощадь в Москве с котом и хозяйкой. Как огня боится принтера и шипит на чужаков.

«Это территориальное животное. Очень чутко реагирует, когда чужаки заходят. Давай, последний раз мы с тобой попозируем», — рассказывает хозяйка рыси Наталья.

Рысь тоже в списке «квартирных нелегалов»: «дикое, а значит непредсказуемое животное».

В Самаре такая милая с виду крупногабаритная кошка во время прогулки напала на ребенка.

Если боишься волков — к ней домой лучше не заходить! Волчица Кира с виду копия обычной собаки, но по генам дикий зверь со своими повадками.

«Нет человекоориентированности, выполнения команд: кто кого переупрямит, такой послушки, как у собак, точно не будет», — отметила хозяйка волка Алида Насырова.

Хозяйка строит для волчицы отдельный вольер в загородном доме.

Егерь из Якутии Иннокентий Семенов, который не раз спасал от гибели медвежат и волчат, точно знает: диким животным место в зоопарке, но никак не в городской квартире.

«Некоторые пытаются собрать щенков и из них делают волкособов. У него в генах превалирует хищнический рефлекс, который может проявиться. Для того чтобы спасти жизнь, можно их забрать и предложить в зоопарк», — отмечает Семенов.

Тем более это касается взрослых медведей и крокодилов, которыми торгуют в интернете ради забавы и наживы. Предложения разные: от льва до черной вдовы, результат один: дикость.

Блогер и биолог Арслан Валеев умер в реанимации: его прямо во время стрима укусила черная мамба.

А Любовь Бушуева из Тюмени завела себе питона ради лайков, он такого не пережил.

«Заводят и львят, заводят и пум. Красят в розовый цвет, чтобы показать свою индивидуальность. Животное от этого страдает», — заявил ветеринарный врач Михаил Шеляков.

И новый закон «о диких когтях и лапах» должен это исправить. Заводчиков теперь будут штрафовать, а животных забирать в питомники и зоопарки, но нужно их согласие. Экзотики, которая расползлась и разбежалась по рукам, теперь слишком много: клеток и аквариумов на всех может и не хватить.