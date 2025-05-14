Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России

Обошлось без «спорных предложений» — Венгрия и Словакия не одобрили бы.

Странами Евросоюза (ЕС) был согласован 17-й пакет санкций против России из-за военных действий на территории Украины. Об этом сообщило AFP, сославшись на дипломатов.

О том, что в среду состоится согласование, сообщало несколько источников, в том числе Financial Times. По данным газеты, санкции затронут 149 нефтяных танкеров — в ЕС уверены, что они связаны с российским теневым флотом. Кроме того, под ограничения попадут компании третьих стран — ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана. Их подозревают в помощи РФ в уклонении от санкций.

Bloomberg писал, что Евросоюз планировал внести в санкционный список компании Litasco Middle East DMCC. Это торговое подразделение ЛУКОЙЛа в Дубае. Считается, что оно было создано для обхода санкционных ограничений и расширения деятельности компании на Ближнем Востоке и в Азии. Венгрия выступила против того, чтобы накладывать на организацию ограничения.

Газета Handelsblatt со ссылкой на европейского дипломата подчеркивала, что в 17-м пакете не будет жестких мер. Санкции ЕС требуют единогласной поддержки 27 стран-членов. «Спорные предложения» в пакет ограничений включать не стали — опасались, что Венгрия или Словакия заблокируют их.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что пакет будет принят на Совете ЕС 20 мая. Когда это случится, Брюссель начнет разработку нового. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Баррро объяснил такую спешку намерением ЕС найти рычаг давления на Россию и США.

Кремль сообщил, что Москва знает, как снизить ущерб от санкций. По мнению российского лидера Владимира Путина, инициаторы ограничений — «придурки», потому что вредят лишь самим себе.

«Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европа угрожает России новыми санкциями в случае отказа от перемирия.