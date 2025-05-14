Собянин рассказал о повышении квалификации московских медиков

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 17 0

В сфере здравоохранения постоянно появляются новые методы и технологии.

Собянин рассказал о повышении квалификации московских медиков

Фото: mos.ru

В этом году в образовательных программах для врачей и среднего медперсонала в столице могут принять участие 160 тысяч человек. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

В сфере здравоохранения постоянно появляются новые методы и технологии. Центральной площадкой стал кадровый центр департамента здравоохранения Москвы. С момента его открытия создано и внедрено больше 90 тренингов и свыше 130 учебных программ по самым разным направлениям: от онкологии и кардиологии до эффективной коммуникации с пациентами.

«Они помогают медработникам совершенствовать работу в команде, осваивать современные технологии и новые стандарты», — отметил Собянин.

В прошлом году в Кадровом центре Департамента здравоохранения столицы прошли обучение 115 тысяч человек — более 70% от числа медиков, повысивших квалификацию.

Кадровый центр Департамента здравоохранения города Москвы был открыт в 2021 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин назвал московские разработки, которые облегчают труд людей.

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