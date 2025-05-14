Уклонился: названа сумма налогов, которую не уплатил Гусейн Гасанов

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 46 0

Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн руб с 2019 по 2021-й

Уклонился: названа сумма налогов, которую не уплатил Гусейн Гасанов

Фото: Владимир Андреев/ТАСС

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Блогер-миллионник объявлен в международный розыск.

Блогер Гусейн Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей в период с 2019 по 2021 год. В Следственном комитете РФ отметили, что ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, Гасанов сейчас скрывается и находится на территории другого государства. Несмотря на это, ему заочно предъявлено обвинение по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Блогер-миллионник объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

У Гасанова не в первый раз проблемы с законом. Так, в ноябре 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании блогера. Причина такого решения — долги, в том числе ресторанной компании ООО «Банда Фудс». Их сумма превышала 110 миллионов рублей.

До инцидента с ФНС арбитражный суд взыскал с бывшей компании Гасанова более 10 миллионов рублей по иску предпринимательницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гусейн Гасанов прокомментировал свое объявление в розыск.

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