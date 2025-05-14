Чудом избежавший развода муж Кудрявцевой опубликовал фото в синяках

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Что случилось со спортсменом?

Избежавший развода муж Кудрявцевой опубликовал фото в синяках

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

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Муж певицы Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров поделился необычным снимком после недавней ссоры с супругой. Семейная пара была в разладе из-за причин, которыми возлюбленные не захотели делиться. Об этом пишет 7Дней.ru.

На фотографии, которой спортсмен поделился со своими подписчиками в соцсети, вся его спина синяя от проведения вакуумной терапии. Вероятно, Макаров решил улучшить свое состояние здоровья и вывести токсины из организма.

Фото: Instagram*/igor_makarov25

В прошлом Кудрявцева делилась тем, что у хоккеиста есть проблемы с употреблением алкоголя. На этом фоне звезда даже задумывалась о разводе с молодым мужем. Однако до него не дошло.

По информации издательства, выпивать спортсмен начал, поскольку у него были проблемы в карьере. Несколько месяцев назад супруг исполнительницы вновь вышел на лед. Он играл в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на клуб «Авангард», но на длительное время Макарову контрактов так и не предложили.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева рассказала о сверхдорогой свадьбе с Игорем Макаровым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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