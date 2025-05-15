Альтернатива пирожным: какие десерты наиболее полезны для организма

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Диетолог Ефимов: богатые белком перекусы надолго насыщают

Альтернатива пирожным: какие десерты наиболее полезны для организма

Фото: 5-tv.ru

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Сладкое может быть полезным.

Здоровой заменой привычным десертам могут стать запеканки, сырники и батончики, насыщенные протеином. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал ассистент кафедры диетологии Университета Росбиотех Максим Ефимов.

По словам эксперта, перечисленные блюда также могут стать полезным перекусом, поскольку в них содержится нужное количество белка, а сахара, по сравнению с кондитерскими изделиями, в их составе в разы меньше.

Ефимов отметил, что белок влияет на возрастание уровня гормонов, которые отвечают за насыщение, а также он не вызывает скачка инсулина в крови, что характерно для быстрых углеводов.

Из-за уникальных свойств белка человек лишается привычки к постоянным перекусам, которая и мешает регулярнее всего избавлению от лишних килограммов.

«Качественные протеиновые продукты, а также творожные запеканки в умеренном количестве могут быть полезным перекусом для тех, кто стремится контролировать вес», — пояснил диетолог.

Ранее 5-tv.ru писал, какие перекусы для восполнения энергии самые полезные и способны привести эмоциональный фон к гармонии.

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