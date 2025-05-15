Задержанную в США за контрабанду российскую ученую отправили под арест

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Администрация Трампа считает, что россиянка угрожает безопасности страны.

Задержанную в США за контрабанду российскую ученую отправили под арест

Фото: 5-tv.ru

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Российскую ученую Ксению Петрову, которую в феврале текущего года задержали из-за ввоза эмбрионов лягушки на территорию США, отправили под арест. Об этом стало известно из сообщения министерства юстиции Соединенных Штатов.

«Сегодня она была арестована по уголовному обвинению», — отметили в пресс-релизе ведомства.

Представители минюста США настаивают на депортации в РФ российской ученой, сообщает ABC.

По имеющейся информации, изначально Петрова пыталась опровергнуть факт провоза биологического материала в своем багаже, однако в дальнейшем якобы призналась в нем. Уточнялось, что она заявляла о незнании требования об обязательном декларировании эмбрионов лягушки при въезде, но в ее мобильном устройстве были обнаружены сообщения, которые опровергли эти слова.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась от освобождения Петровой. В материале подчеркивалось, что власти государства не освободили российскую ученую условно-досрочно, так как в ее лице увидели угрозу безопасности Соединенным Штатам. Визу у Петровой отобрали. Поместили россиянку в иммиграционную тюрьму в Луизиане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и США вновь обменялись заключенными.

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