The Washington Post: Зеленский не хотел участвовать в переговорах в Стамбуле

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Однако, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф дал Киеву понять, что отказ от участия во встрече ухудшит положение страны.

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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Выяснилось, что президент Украины Владимир Зеленский вообще хотел отказаться от переговоров в Стамбуле, но США заставили его согласиться.

По данным The Washington Post, глава киевского режима не видел смысла в этой встрече и даже не собирался отправлять туда делегатов. Переубедить Зеленского смог специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который заявил, что положение Украины сильно ухудшится, если она откажется от диалога и не приедет в Стамбул.

После этого глава киевского режима согласился и тут же демонстративно заявил, что лично отправится в Турцию. Судя по всему, таким провокационным поведением Зеленский пытается саботировать переговоры, против которых он неоднократно выступал вместе со своими европейскими кураторами. Они же сейчас ищут новые способы, как убедить США ужесточить санкции против России, ведь инициатива Москвы по проведению прямого диалога полностью сорвала планы Европейского союза.

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