«Огромный прорыв»: Харченко о создании аналитической платформы INVENTORUS

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Создание интеллектуальной аналитической платформы INVENTORUS — это прорыв

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Западные ресурсы «Scopus» и «Web of Science» закрыли российским исследователям доступ к информации.

Создание интеллектуальной аналитической платформы INVENTORUS — огромный прорыв, особенно с учетом того, что западные ресурсы «Scopus» и «Web of Science» закрыли российским исследователям доступ к информации. Об этом заявила замепредседателя Комитета ГД РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Сегодня коллеги презентовали уникальную платформу, на которой агрегировано огромное количество источников научно-технической информации, патентов, публикаций на международном уровне», — рассказала Харченко.

Депутат отметила, что INVENTORUS имеет открытый доступ для исследователей и ученых. Среди них опытные специалисты и студенты, промышленные компании и инженеры — все, кто реализовывает задачу достижения технологического лидерства России.

«Это огромный прорыв, с учетом того, что многие западные платформы, такие как „Scopus“ и „Web of Science“, закрыли доступ к информации для российских исследователей», — подчеркнула депутат.

Платформа имеет функцию создания личных кабинетов ученых. INVENTORUS способна наладить коммуникацию между бизнесом, наукой, промышленными компаниями и научными коллективами.

«Эта платформа позволит ускорить трансформации результатов фундаментальных исследований в прикладные результаты. Технологии и продукты для национальной экономики и общества в целом», — рассказала Харченко.

INVENTORUS создавала команда специалистов под руководством предпринимателя Евгения Елфимова. Они подарили России возможность в ближайшие сроки достигнуть технологического прорыва без необходимости догонять в импортозамещении иностранных конкурентов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Харченко объяснила необходимость регулирования платного приема в вузы.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.22
-0.33 90.38
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Бесполезно прятать: беременная Тодоренко не смогла скрыть округлившийся животик
14:51
В московском метро открыли исторический барельеф со Сталиным
14:45
Американская делегация прибыла в Стамбул на российско-украинские переговоры
14:39
Звезды на премьере «Миссия невыполнима» 2025 с Томом Крузом в Каннах
14:30
Песков раскрыл детали совещания Путина по подготовке к переговорам с Украиной
14:28
Московскому метро исполнилось 90 лет: как оно развивалось

Сейчас читают

Туристов из Чехии с фотоаппаратами задержали на Байконуре
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
От советского секс-символа до иконы стиля: лучшие роли Светланы Светличной

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу